Телеведущая Янина Соколова призналась, что полгода боролась с раком

22.05.2019 14:45

35-летняя украинская телеведущая Янина Соколова сообщила, что семь месяцев боролась с онкологическим заболеванием и скрывала это от публики. Об этом журналистка написала в своем Facebook, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За семь месяцев я его поборола", - написала она под фотографией с бритой налысо головой.

"За это время я пережила 30 лучевых терапий и четыре курса химиотерапии, как следствие, я потеряла волосы, брови, ресницы, во мне минус пару органов, но огромная любовь в сердце", - поделилась Соколова.

Она добавила, что "рак не выбирает", а "уничтожает всех, независимо от того слесарь ты или известная телеведущая" и призвала регулярно проверять состояние своего здоровья.