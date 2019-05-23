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Мультяшный Путин стал ведущим телешоу на BBC

23.05.2019 10:30
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Мультяшный Путин стал ведущим телешоу на BBC

Британский общественный развлекательный телеканал BBC Two анонсировал запуск комедийного ток-шоу, ведущим которого станет трехмерная анимированная модель Владимира Путина, сообщает интернет-издание «Буквы».
Программа получила название "Вечер с Владимиром Путиным" (Tonight With Vladimir Putin). В ней мультипликационный 3D-Путин, созданный с помощью технологии захвата движения, будет беседовать с настоящими людьми.
Телеканал прогнозирует, что уже первые два пилотных эпизода нового шоу получат вскоре всемирное признание, знаменуя "окончательную победу Влада, лидера свободного мира".
Среди первых гостей шоу объявлены писательница Дебора Фрэнсис-Уайт и бывший пресс-секретарь Тони Блэра, журналист Аластер Кэмпбелл.



Теги: Владимир Путин, BBC, телешоу
 
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