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Оля Полякова собралась в политику
Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что уже давно хочет пойти в политику, ведь имеет, что сказать и сделать, сообщает Телеканал новостей «24».
"Я – взрослая женщина с активной позицией, у меня большая аудитория, и я не хочу оставаться "поющими ногами". Если я могу принести большую пользу, это надо сделать", – рассказала певица в интервью журналу "Отдохни".
На вопрос, намекает ли Полякова на создание партии, она ответила: "Скажем так: мне бы хотелось создать партию, в которой будут только женщины. Ведь именно они в нашей стране давно принимают много важных решений в семье, и, считаю, имеют право принимать их и в других сферах".
На вопрос, можно ли будет наткнуться на имя Поляковой в списках на парламентских выборах, артистка ответила: "Пока что ничего не буду утверждать, но не исключено. Со временем все узнаете сами!"
Теги: политика, партия, Оля Полякова
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