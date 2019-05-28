На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал

28.05.2019 11:00

В Украине стартовал новый, пятый сезон вокального проекта "Голос. Діти" и первый эфир состоялся в воскресенье, 26 мая на телеканале "1+1", сообщает РБК-Украина.

В прямом эфире на сцену вышла 7-летняя участница Таисия Скоморохова, которая поразила как судей, так и телезрителей своими артистическими способностями. Девочка исполнила достаточно сложную композицию – песню Тины Тернер Simply The Best. Все члены жюри отреагировали на девочку и развернули свои кресла. В качестве тренеров она выбрала группу "Время и Стекло".

Однако после эфира в социальных сетях начал разгораться скандал, так как фанаты проекта выяснили, что Таисия Скоморохова приехала из Москвы.

Многим не понравилось, что в украинском проекте для талантливых детей будет участвовать девочка из РФ и это притом, что в России есть свой вокальный проект для талантливых детей.

Таисия Скоморохова известна в России. Она снималась в популярном ситкоме о семье Светофоровых, а также участвовала в российском аналоге шоу "Лучше всех" и проекте "Кидовец 2017".