Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb12:30
- На шоу "Голос. Діти" разгорается "российский" скандал11:00
- «Квартал 95» опубликовал обращение к Зеленскому17:38
- Оля Полякова собралась в политику12:00
- Наташа Королева и ее мама начали скандал с Пугачевой: "Мы ей этого никогда не забудем и не простим"09:15
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам07:26
- Вышел первый тизер нового "Терминатора" (ВИДЕО)10:00
- Потап и Настя Каменских тайно поженились (ВИДЕО)17:01
- Организаторы Евровидения-2019 пересмотрели итоги конкурса12:30
- Мультяшный Путин стал ведущим телешоу на BBC10:30
Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb
29.05.2019 12:30
Мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Сейчас десятка рейтинга лучших сериалов всех времен IMDb выглядит так:
- "Чернобыль" (9,7 — 52 тыс голосов)
- "Планета Земля II" (9,5 — 71 тыс)
- "Братья по оружию" (9,5 — 317 тыс)
- "Планета Земля" (9,4 — 147 тыс)
- "Во все тяжкие" (9,4 — 1,2 млн)
- "Игра престолов" (9,4 — 1,5 млн)
- "Наша Планета" (9,4 — 10 тыс)
- "Прослушка" (9,3 — 244 тыс)
- "Космос: Пространство и время" (9,3 — 95 тыс)
- "Голубая планета" (9,3 — 19 тыс)
Любой зарегистрированный посетитель IMDb может голосовать за фильмы, выставляя им рейтинг: от 1 (худший фильм) до 10 (шедевр) баллов.
Теги: Чернобыль, рейтинг, сериал, IMDb
Читайте также:
- Рейтинг ФИБА: Украина - 50-я
- Бангура и Морено вошли в топ-20 бомбардиров мира
- ТОП-10 матчей, в которых сборная Украины дала отпор элитным соперникам
- Лучшим футбольным тренером назвали Фергюсона
- "Шахтер" на четвертом месте в списке лучших клубов мира. "Динамо" - на 41-ом
- Сборная Украины оказалась на 24 месте в рейтинге ФИФА
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- «Ежегодно 28 мая»: Пушилин установил в ОРДО новый праздник08:46
- Ждет выстрелов в спину: в сети ажиотаж из-за фото главы ВСУ на передовой22:31
- Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ21:59
- Боевики ударили под Марьинкой: боец ВСУ ранен, оккупанты считают потери21:26
- «Убивают очень много»: Прилепин пожаловался на большие потери в рядах «ЛДНР» 20:54
- В Мариуполе перестанет работать насосная станция – ожидаются перебои водоснабжения19:51
- Рада изменила границы на Донбассе: что это значит 18:03
- Мародеры постарались: Житель Донецка показал жилкомплекс для «дончан с толстым кошельком». ВИДЕО 16:39
- «Дайте приказ о прекращении огня!»: в сети ажиотаж из-за поста Зеленского13:46
- Бойцы полка «Азов» нанесли мощный удар по НВФ: опубликовано яркое видео13:32
- «Уроды»: Пьяный Мосийчук обозвал телезрителей в прямом эфире13:15
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Парламентские выборы на носу: У Тимошенко раскрыли карты12:48
- Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb12:30
- Эксперты Bloomberg рассказали, когда подешевеют электромобили12:15
- Ограничение снято: в США сделали громкое заявление о летальном оружии для Украины12:00
- Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы11:45
- Война на Донбассе. Боевики применили запрещенную артиллерию и получили адекватный ответ11:30
- Почему появляется второй подбородок и как от него избавиться13:00
- Кому противопоказана клубника?09:45
- Это венерическое заболевание передается при поцелуях08:30
- Как вырастут тарифы на газ в Украине: эксперты обновили прогноз18:28
- Не до Украины: дипломат озвучил главные темы ЕС в ближайшие годы17:20
- Медведчук: Отмена депутатской неприкосновенности, прямые переговоры с Россией и освобождение людей – главные задачи для Зеленского. ВИДЕО15:58
- Что лечит черешня в организме человека15:41
- Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю15:25
- Паспортный стон. Как жители ОРДЛО становятся гражданами РФ15:06
- Ярош объяснил, какие города Донбасса нужно освобождать первыми 14:27
- Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
- Названы 4 знака зодиака, которые найдут любовь в июне 2019-го
- Назначение Бабича куратором "Л/ДНР": источник рассказал, что задумал Путин для "республик", грядут перемены. ВИДЕО
- "Мы не хотели войны", - Ходаковский "слил" детали захвата ДАП, сболтнув о преступлениях боевиков
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Призыв отменяется, появилось срочное заявление: к чему готовиться украинцам
- Громить оккупантов на Донбассе: морпехи ВСУ получат супер-БТР с мощной пушкой. ВИДЕО
- В окружении Суркова объяснили Зеленскому, как «завоевать доверие» жителей ОРДЛО
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Почувствуйте разницу: появились знаковые фото главарей ДНР и школьников на последнем звонке