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Архив - Культура

Шпагат Волочковой занесли в Книгу рекордов России

30.05.2019 12:30
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Шпагат Волочковой занесли в Книгу рекордов России

43-летняя Анастасия Волочкова дождалась своего триумфа. В последние годы артистка старательно демонстрировала свою фирменную растяжку, и ее усилия были отмечены, сообщает Cosmopolitan.
Радостную новость бывшая прима Большого театра сообщила поклонникам. «Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», — заявила Волочкова в Instagram.
Балерина также опубликовала фото коронного шпагата. Звезда позировала с букетами своих любимых белых роз и документом, подтверждающим ее рекорд.



Теги: Россия, книга, рекорд, Анастасия Волочкова, шпагат
 
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