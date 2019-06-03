Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Звезда «Сумерек» станет новым «Бэтменом»

03.06.2019 10:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Звезда «Сумерек» станет новым «Бэтменом»

Английский актёр, модель и музыкант Роберт Паттинсон, известный по роли вампира Эдварда Каллена в «Сумерках», официально утверждён на роль супергероя Бэтмена. Соответствующее решение было принято на заседании Warner Bros., сообщает АН "Между строк".
Слухи о том, что Паттинсон сыграет Бэтмена, ходили с середины мая. Был ещё один претендент на эту роль — актёр Николас Холт. По информации некоторых СМИ, решение основывалось на том, что Паттинсон хорошо показал себя в независимых картинах, таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.
Паттинсон сменит в роли знаменитого супергероя Бена Аффлека. Ещё раньше спасителя Готэма играл Кристиан Бэйл.
Съёмки нового «Бэтмена» начнутся уже этой осенью. Режиссёром станет Мэтт Ривз. Мировая премьера запланирована на 25 июня 2021 года. Сюжет картины и подробности съёмочного процесса пока не разглашаются.



Теги: Warner Bros., Бэтмен, Роберт Паттинсон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх