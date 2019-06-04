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Архив - Культура

В США появился первый в мире рэпер-миллиардер

04.06.2019 10:30
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В США появился первый в мире рэпер-миллиардер

49-летний рэпер Jay-Z стал первым в мире хип-хоп-исполнителем, чье состояние составляет $1 млрд, сообщает ICTV.
Рэпер владеет недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за $120 млн, производством шампанского Armand de Brignac ($310 млн) и коньяка D'Usse ($100 млн). Ему принадлежит коллекция произведений искусства, которая оценивается в $70 млн.
Также у Jay-Z есть доля в Uber стоимостью $70 млн и музыкальнымй стриминговый сервис Tidal в $100 млн.



Теги: США, миллиардер, рэп
 
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