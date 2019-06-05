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Сорочинская ярмарка впервые "сменила прописку"
В этом году впервые Национальную Сорочинскую ярмарку, которая обычно проходит в Полтавской области, организуют в Одессе, сообщает UATV.
Ярмарка пройдет с 26 по 30 июня на Приморском бульваре возле памятника Ришелье.
"170 лет назад Одессу посещал Николай Гоголь, он сразу влюбился в этот неповторимый и волшебный город возле моря. А сегодня мы везем в Одессу дух гоголевских времен, его любимую Сорочинскую ярмарку с народными песнями, музыкальными и танцевальными коллективами, с гоголевским героями и самым "Николаем Гоголем", – рассказали организаторы.
Они приглашают всех желающих "вдохнуть полной грудью воздух гоголевских времен", посетив Сорочинскую ярмарку.
Следует отметить, что ярмарка, которая будет проходить в Одессе, является дополнительным проектом параллельно с традиционной Сорочинской ярмаркой в августе на Полтавщине.
Теги: Одесса, Николай Гоголь, Сорочинская ярмарка
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