Вышел первый трейлер нового фильма с Брэдом Питтом (ВИДЕО)

06.06.2019 10:30

Вышел первый трейлер к предстоящему бразильско-американскому фантастическому фильму Джеймса Грея "К звездам" (Ad Аstra) с Брэдом Питтом в главной роли, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По сюжету, военный-астронавт Рой Макбрайд (Питт) отправляется в глубокий космос, чтобы найти своего отца-ученого, который пропал в миссии по поиску внеземной жизни 20 лет назад.

Выход в украинский прокат запланирован на 19 сентября - на день раньше американской премьеры.