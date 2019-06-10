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Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за "Звездного Лорда"

10.06.2019 16:00
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Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за "Звездного Лорда"

Старшая дочь актера и политика Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Юнис Шварценеггер, вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта. Это первый брак 29-летней Кэтрин, сообщает Час Пик.
Церемония бракосочетания состоялась 8 июня на частном ранчо в Сан Исидро (штат Калифорния). На свадьбу съехались близкие друзья и родственники пары. Приглашение приняли и разведенные родители невесты — Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер.
Со стороны жениха присутствовал шестилетний сын Джек от первого брака с актрисой Анной Фарис, с которой Крис Пратт развелся в августе 2017 года.
Для свадьбы Кэтрин выбрала белоснежное облегающее платье со шлейфом и длинную кружевную фату. Пратт был в классическом черном костюме.
Пара начала встречаться летом 2018 года, их познакомила мать Кэтрин. В январе 2019 года Крис Пратт и Кэтрин Юнис Шварценеггер обручились. Актер подарил невесте кольцо с огромным бриллиантом.
Крис Пратт известен зрителю по таким фильмам, как "Стражи Галактики", "Мир юрского периода", "Мстители: Война бесконечности", "Пассажиры" и др.



Теги: Арнольд Шварценеггер, свадьба, дочь
 
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