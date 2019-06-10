Все рубрики раздела
- Во время "предвыборного" концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)12:15
- Бари Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством: детали, которые скрывала семья07:30
- В Украине готовят продолжение популярного мультфильма 90-х21:23
- Настя Каменских ответила на слухи о своей беременности15:00
- В Киеве выступит легендарная группа Kiss14:30
- Стало известно о завещании Алибасова: кому достанется наследство 08:40
- Из жизни ушёл известный писатель 20:17
- Врачи дали отравленному Бари Алибасову три дня: друг продюсера раскрыл детали несчастья13:40
- Вышел первый трейлер нового фильма с Брэдом Питтом (ВИДЕО)10:30
- Сорочинская ярмарка впервые "сменила прописку"11:40
Во время "предвыборного" концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)
Во время предвыборного концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)
Разборная металлическая конструкция с колонками, установленная к концерту партии "Доверяй делам" на Потемкинской лестнице, рухнула во время мероприятия около 20:40, сообщает USIONLINE.
Инцидент сняла установленная возле памятнику Дюку де Ришелье муниципальная камера видеонаблюдения. Конструкцию повалил шквальный ветер. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Стоящие рядом полицейские, коммунальщики и зрители успели отскочить в сторону.
Напомним, что вечером в воскресенье, 9 июня, на Потемкинской лестнице выступили Макс Барских и Ирина Билык в рамках концерта, организованного партией "Доверяй делам", в которой объединились два мэра - одесский городской голова Геннадий Труханов и его харьковский коллега Геннадий Кернес.
Теги: выборы, Одесса, концерт, Верховная Рада
- Выборы прошли, а борьба продолжается
- На выборах в Молдове лидируют коммунисты
- Саакашвили: "Мы их пересажаем всех до одного"
- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что украинских партий не будет ни в "праймериз ", ни в выборах
- ЦИК 4 сентября проведет тележеребьевку
- Борис Гребенщиков дал уличный концерт в Одессе
- «Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО11:46
- Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины 11:30
- Война на Донбассе: боевики всё чаще применяют запрещенную артиллерию и минометы10:30
- «Ад, на КПВВ «Еленовка» просто пипец»: люди устроили бунт и срочно вызывают Пушилина09:03
- Бойцы «Азова» заняли новые позиции на Светлодарской дуге07:47
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены07:15
- «Море темно коричневого цвета»: житель Донецка побывал в Седово22:05
- На окраине Горловки подорвался 16-летний парень. Состояние — тяжелое20:07
- В «ЛНР» желающих получить «паспорт РФ» больше, чем в «ДНР»17:49
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности17:32
- Во время "предвыборного" концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)12:15
- Грозы и 35-градусная жара: какие погодные условия будут в начале недели12:00
- «Не могут проехать даже ночующие»: соцсети сообщают об огромных очередях на КПП ОРДО11:46
- Запасов воды хватит на сутки: стали известны новые подробности экологической катастрофы, которая угрожает Белой Церкви11:45
- Боевики сокрушены ответным огнем ВСУ: стало известно об удачном контрнаступлении Украины 11:30
- Курс гривны меняется на глазах: какую валюту покупать11:15
- Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару11:00
- ЧП в Черновицкой области: В лагере отравились 30 детей10:48
- Война на Донбассе: боевики всё чаще применяют запрещенную артиллерию и минометы10:30
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»10:15
- Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару11:00
- Планеты будут крайне непредсказуемыми: гороскоп с 10 по 16 июня09:18
- Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего22:36
- Слишком много намеков, или как Медведчук хочет уничтожить Украину изнутри – политолог21:39
- "Что вы за сволочи!" Комаровский с гневом рассказал, что творится в украинских больницах21:10
- Кто встретит свою "тень": появился любовный гороскоп на 10-16 июня18:45
- Новый план возвращения Донбасса: Политолог о возобновлении переговоров в Минске18:15
- Семь проверенных способов пережить жару13:33
- Врачи назвали опасности пребывания на даче22:33
- Церковь популярно объяснила, как выглядит ад22:03
- Миллионам украинцев запретят ездить за рулем: детали скандального закона
- Кто идет от Зеленского в Раду: опубликован список партии Слуга народа
- Под Горловкой гремят мощные взрывы: боевики пошли на прорыв и устроили огненный ад
- Боевики пошли в атаку под Горловкой: между ВСУ и армией РФ состоялся тяжелый бой, террористам хорошо "насыпали"
- Офигеть! Совсем угробили", - произошедшее в "ДНР" поразило соцсети
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- «Эти т**ри будут сидеть»: Зеленский указал Порошенко и Гройсману их место
- Причина смерти известного боевика "ЛНР" Спичака: в Сеть попали постыдные подробности