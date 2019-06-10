Во время "предвыборного" концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)

10.06.2019 12:15

Во время предвыборного концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)



Разборная металлическая конструкция с колонками, установленная к концерту партии "Доверяй делам" на Потемкинской лестнице, рухнула во время мероприятия около 20:40, сообщает USIONLINE.

Инцидент сняла установленная возле памятнику Дюку де Ришелье муниципальная камера видеонаблюдения. Конструкцию повалил шквальный ветер. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Стоящие рядом полицейские, коммунальщики и зрители успели отскочить в сторону.

Напомним, что вечером в воскресенье, 9 июня, на Потемкинской лестнице выступили Макс Барских и Ирина Билык в рамках концерта, организованного партией "Доверяй делам", в которой объединились два мэра - одесский городской голова Геннадий Труханов и его харьковский коллега Геннадий Кернес.