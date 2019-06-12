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Дмитрий Нагиев станет новым Остапом Бендером
12.06.2019 11:55
"Мосфильм" взялся за экранизацию "12 стульев", где главные роли сыграют Дмитрий Нагиев (Остап Бендер) и Дмитрий Назаров (Киса Воробьянинов). Лента будет снята без советской цензуры, собщает Экспресс-газета.
"Мы не планировали кастинга на роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова; сразу были намерены пригласить Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова, - рассказал режиссер Петр Зеленов ("Легенда №17", "Движение вверх"). - Роли писались специально для этих артистов. Мы очень рады, что они согласились, несмотря на насыщенный график".
Планируется, что сьемки пройдут в Архангельске, Тбилиси и Сочи, а работу над картиной завершат в январе 2020 года.
Теги: Мосфильм, Дмитрий Нагиев, Остап Бендер
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