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Журнал "Maxim" назвал самую сексуальную женщину года
14.06.2019 12:45
Американский мужской глянец "Maxim" опубликовал ежегодный рейтинг самых сексуальных женщин мира, сообщает сайт Подробности.
Согласно рейтингу Hot 100, в котором собрана сотня самых горячих женщин планеты, первое место заняла 27-летняя американская модель и актриса, участница конкурсов красоты, а также обладательница титула Мисс Вселенная 2012 Оливия Калпо. Она присоединилась к звездам, которые носили звание самой сексуальной женщины года по версии "Maxim" в прошлые годы - Кейт Аптон, Хейли Болдуин и Стелле Максвелл.
Теги: рейтинг, Maxim, женщина года
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