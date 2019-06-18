Все рубрики раздела
- Бари Алибасова вывезли из больницы в "секретное место"08:30
- Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома (ВИДЕО)13:30
- Журнал "Maxim" назвал самую сексуальную женщину года12:45
- The Independent составила рейтинг победителей «Евровидения»14:00
- На киевском речном вокзале открылся бесплатный кинотеатр10:15
- Дмитрий Нагиев станет новым Остапом Бендером11:55
- Вышел первый трейлер украинского фильма про собаку-супергероя (ВИДЕО)09:00
- Тяжелая ситуация: Алибасов на мгновение пришел в себя и снова уснул17:15
- Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж за "Звездного Лорда"16:00
- Во время "предвыборного" концерта на Потемкинской лестнице рухнула металлоконструкция (ВИДЕО)12:15
Бари Алибасова вывезли из больницы в "секретное место"
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов — младший.
Собеседник агентства отметил, что вывезти отца из клиники незаметно было нелегко из-за постоянного присутствия телекамер. Впоследствии продюсера отвезли в "секретное место".
"Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца", — сказал Алибасов-младший.
Он отметил, что пока у отца остаются проблемы с памятью. В частности, он узнает людей, но не помнит, какой сейчас год.
Он также добавил, что через три дня продюсера планируют отвезти на реабилитацию в Казахстан.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб. Врачи диагностировали у него значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна.
Теги: отравление, Бари Алибасов, больница
- Сильное отравление: Экстренно госпитализирован Бари Алибасов
- Бари Алибасов пытался покончить жизнь самоубийством: детали, которые скрывала семья
- Тяжелая ситуация: Алибасов на мгновение пришел в себя и снова уснул
- Отравление алкоголем в Индии: жертв уже более 130
- В Волновахе семья отравилась угарным газом
- В Дружковке легко отравиться и трудно вылечиться
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?08:37
- Не бесплатно: В «ЛНР» показали, как жители ездят в Россию за паспортами08:00
- Марьинка содрогнулась от взрыва07:41
- Боевики устроили под Донецком адский бой: "Прилеты сильные, ДАП грохочет, все вокруг ходуном ходит"07:27
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности11:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- После встречи Зеленского с Макроном Шуфрич пригрозил Украине войной, как в Грузии: "Будем принуждать к миру"08:39
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?08:37
- Бари Алибасова вывезли из больницы в "секретное место"08:30
- «Мы готовы прекратить огонь...». Срочное заявление президента Зеленского08:13
- Не бесплатно: В «ЛНР» показали, как жители ездят в Россию за паспортами08:00
- Марьинка содрогнулась от взрыва07:41
- Боевики устроили под Донецком адский бой: "Прилеты сильные, ДАП грохочет, все вокруг ходуном ходит"07:27
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Первая леди Украины встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце22:18
- Встреча Зеленского и Макрона: как это было, детали судьбоносного визита21:45
- Мост позора: Восстановят ли, наконец, мост в Станице Луганской?08:37
- Врачи рассказали, какое постельное белье опасно для кожи22:45
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя10:30
- Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека10:15
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО