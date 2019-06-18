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Борис Гребенщиков дал концерт в Днепре
18.06.2019 11:30
В понедельник, 17 июня, в Днепре выступил Борис Гребенщиков с группой «Аквариум». Музыканты презентовали зрителям концертную программу «Двери травы», сообщает Информатор.
В зале Летнего театра парка Шевченко, где проходил концерт, царила невероятная атмосфера. Насладиться живой и ритмичной музыкой пришли сотни людей. Программа концерта состояла не только из новых треков музыкантов, но и включала в себя полюбившиеся хиты.
Выступление, продлившееся более двух часов, подарило массу приятных эмоций всем присутствующим.
Теги: концерт, Борис Гребенщиков, Днепр
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