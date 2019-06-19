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Группа Время и Стекло презентовала новый клип (ВИДЕО)
19.06.2019 11:15
Популярная украинская группа Время и Стекло представила новый клип на песню Vislovo, сообщает сайт ФАКТЫ.
"Пришло время героев новой эпохи!", – отметила солистка Надежда Дорофеева. Песня Vislovo открывает новый альбом, который станет для группы четвертым по счету. Основной релиз состоится 5 июля.
Теги: клип, презентация, Время и стекло
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