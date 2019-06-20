"Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского

20.06.2019 10:45

Студия "Квартал 95" ищет актера, который будет играть президента, экс-руководителя студии Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба проекта, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Чтобы найти лучшего пародиста на роль Зеленского, студия объявляет кастинг, "главное условие которого - показать голос с хрипотцой". Кандидаты должны отправить на почту проекта горизонтальное видео в хорошем качестве.

"Лучшего "Зеленского" ожидает появление на концерте-съемке "Вечернего Квартала", - говорится в сообщении.