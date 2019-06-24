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Архив - Культура

Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения

24.06.2019 10:00
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Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения

31-летний украинец Андрей Климач стал победителем конкурса классического пения BBC Cardiff Singer of World и теперь получит Кардиффский трофей и денежный приз - 25500 долларов, сообщает Відкритий.
После этапа отбора он прошел в финал соревнований, где и удивил всех своим баритоном, исполнив произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.
В 2019-м году на участие в этом конкурсе подали заявки более 400 певцов из разных стран мира. Всего 20 из них прошли этап отбора и смогли продолжить свое участие в конкурсе. Право выступить в финале завоевали пятеро, среди которых и украинец.



Теги: Украина, конкурс, победа, BBC, пение
 
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