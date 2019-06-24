Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения10:00
- Дочь Оли Поляковой перестала дышать и попала в больницу18:01
- К дому Бари Алибасова вызвали два наряда полиции: что произошло 14:06
- Судья “МастерШеф” Эктор Хименес-Браво сделал "пошлое" заявление об украинских женщинах 12:02
- На YouTube опубликовали неизвестную песню Фредди Меркьюри (ВИДЕО)09:00
- "Квартал 95" объявил кастинг на лучшего "двойника" Владимира Зеленского10:45
- Группа Время и Стекло презентовала новый клип (ВИДЕО)11:15
- Борис Гребенщиков дал концерт в Днепре11:30
- Бари Алибасова вывезли из больницы в "секретное место"08:30
- Группа KAZKA презентовала первый сингл из нового альбома (ВИДЕО)13:30
Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения
24.06.2019 10:00
31-летний украинец Андрей Климач стал победителем конкурса классического пения BBC Cardiff Singer of World и теперь получит Кардиффский трофей и денежный приз - 25500 долларов, сообщает Відкритий.
После этапа отбора он прошел в финал соревнований, где и удивил всех своим баритоном, исполнив произведения Бизе, Рахманинова и Доницетти.
В 2019-м году на участие в этом конкурсе подали заявки более 400 певцов из разных стран мира. Всего 20 из них прошли этап отбора и смогли продолжить свое участие в конкурсе. Право выступить в финале завоевали пятеро, среди которых и украинец.
Теги: Украина, конкурс, победа, BBC, пение
Читайте также:
- NASA отдало победу в конкурсе украинскому проекту
- Х-Фактор: Кондратюк привел к победе "пугливую бабочку" (ФОТО, ВИДЕО)
- Евровидение-2010. Победа досталась простой немецкой девочке Лене
- «Спорт-арену» отметил НОК
- Украинская "Супермама-2013" победила благодаря "Малышке на миллион" (ФОТО)
- Крымские кондитеры выиграли "Кремлевский кубок"
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
- На Донетчине бастуют горняки из-за долгов по зарплате22:22
- Донетчина: Опубликованы новые данные о переселенцах17:41
- Боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения15:30
- Валерий Гнатенко: «Наше обращение услышало государство, люди на Донбассе получат воду»14:38
- Религиозные меньшинства на неподконтрольном Донбассе подвергаются преследованиям от РФ, – отчет Госдепа США14:24
- ОБСЕ нашла 30 Градов в оккупированных районах 13:48
- На Донбассе обострение: кровопролитные бои гремят по всему фронту - ВСУ в ответ на потери громят технику врага 11:04
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на КПВВ «Марьинка»10:44
- «Ничего святого»: боевики «ЛДНР» агрессивно обстреляли украинские позиции, у ВСУ потери09:19
- Украинец выиграл всемирный конкурс классического пения10:00
- Андрей Шевченко забил за "Челси" в матче легенд (ВИДЕО)09:45
- Резонансное заявление Леонида Кравчука разделило украинцев на два лагеря09:32
- Сторонников Филарета начали наказывать09:16
- ЦИК отказала кандидатам от «РНС» в регистрации09:00
- Выдача паспортов РФ для Донецка и Луганска: вскрылась неприятная правда о "подарке" Путина для Донбасса 08:44
- Синоптики рассказали, чем удивит погода в последнюю неделю июня08:30
- Стало известно, кого Зеленский назначит на пост главы СНБО, — источник в АП08:13
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Стало известно, где Зеленский встретится с Путиным07:48
- Супрун развенчала популярные мифы о поте08:00
- Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах19:00
- Смертельная опасность: ученые обнаружили в морепродуктах вещество, вызывающее рак17:03
- Жаркая тема: топ-10 советов касательно кондиционеров10:19
- У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза09:42
- Назван неожиданный симптом высокого кровяного давления09:02
- Этот продукт улучшает зрение лучше моркови07:45
- Отменные кабачки на гриле: проверенный рецепт для барбекю 10:00
- Супрун рассказала о том, что влияет на запах тела07:20
- Назван способ определения рака легких по пальцам и ногтям22:09
- Жесткое решение Зеленского и первые жертвы Майдана: главное за последние часы
- Новая ошибка Зеленского потрясла всю Украину: это просто шок
- Валуев умирает: врачи поставили экс-боксеру смертельный диагноз - спасения нет
- Ужас леденит кровь: Легендарный ученый предсказал будущее
- Похоронили, как собаку: в Польше тело умершего на заводе украинца выкинули в лесу
- Три мобильных оператора вновь огорошили украинцев: к чему готовиться
- Зеленский отменил штрафы, которыми налоговики 26 лет "кошмарили" бизнес
- Нововведение в офисе Зеленского насторожило украинцев - очень плохой сигнал
- Убит экс-помощник Пушилина Лаврентьев, "сливший" правду о ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- "Три вещи": Зеленский сообщил, как за 5 лет сделает украинцев богатыми