В Одессе прошел фестиваль живых скульптур (ВИДЕО)

01.07.2019 10:30

В одесском Летнем театре в рамках фестиваля фестивалей "Хочу в Одессу" состоялся Международный фестиваль живых скульптур, сообщает сайт Новости Одессы.

Актеры из Днепра, Херсона, Одессы, Ровно, Cум, Беларуси и Германии представили одесситам и гостям города исторических, сказочных, киноперсонажей.

Участники фестиваля не только позировали перед зрителями, но и разыграли театрализованное представление, которое закончилось танцами со зрителями, не побоявшимися принять приглашение оживших скульптур.