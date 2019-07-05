Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку

05.07.2019 08:45

С июля текущего года видеосервис Amazon Prime обзавелся правами на трансляцию культового украинского мультсериала «Казаки». Правда, доступен мультфильм будет не во всем мире, а только в странах Латинской Америки, сообщает mediananny.com.

Речь идет о двух линейках проекта - "Kozaky. Football" и "Kozaky. Around The World". Первая была выпущена в 2016-м и содержит 26 трехминутных эпизодов, а вторая – в 2018-м и состоит из трех серий по 13 минут. SVоD-права для Amazon продал дистрибутор мультсериала - Art Nation Studio. Производством же перезагрузки занималась студия Baraban.