Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку

05.07.2019 08:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку

С июля текущего года видеосервис Amazon Prime обзавелся правами на трансляцию культового украинского мультсериала «Казаки». Правда, доступен мультфильм будет не во всем мире, а только в странах Латинской Америки, сообщает mediananny.com.
Речь идет о двух линейках проекта - "Kozaky. Football" и "Kozaky. Around The World". Первая была выпущена в 2016-м и содержит 26 трехминутных эпизодов, а вторая – в 2018-м и состоит из трех серий по 13 минут. SVоD-права для Amazon продал дистрибутор мультсериала - Art Nation Studio. Производством же перезагрузки занималась студия Baraban.



Теги: Украина, мультфильм, Латинская Америка, казаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх