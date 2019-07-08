Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Звезда «Мимино» трагически ушел из жизни: «проклятье извело всю семью»13:00
- Украинские мультяшные казаки отправились покорять Латинскую Америку08:45
- Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу10:15
- Кто отец ребенка: Певица MARUV беременна - животик уже заметен20:30
- Вышел первый трейлер сиквела "Джуманджи" с Дуэйном Джонсоном19:15
- Украинский мюзикл получил Гран-при японского кинофестиваля08:30
- В Одессе прошел фестиваль живых скульптур (ВИДЕО)10:30
- Потап ошарашил заявлением о беременности Каменских: этого ждали все08:18
- Редакция журнала "Барвинок" объявила о закрытии издания15:00
Невъездная в Украину Лолита подалась с концертами в ОРДЛО
08.07.2019 09:30
Лолита Милявская дала концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Скандальная певица, несмотря на запрет СБУ въезжать в Украину, отправилась на территории ОРДЛО с шоу, сообщает РБК-Украина.
В Донецке она выступила в парке Щербакова, а в Луганске - на Театральной площади. Концерты были посвящены Дню семьи, любви и верности.
"Люди живут очень бедно, но такого радостного огня в глазах я не видела с прошлого века! Они знают цену каждого дня! Кланяюсь до земли и обратно", - говорится в ее публикации в Instagram.
Напомним, Лолиту выдворили из Украины весной 2017 года. Певицу сняли с поезда под Сумами и отправили назад в РФ. Причиной запрета на въезд стало ее выступление в оккупированном Крыму.
Теги: концерт, Лолита Милявская, ОРДЛО
Читайте также:
- Невъездная в Украину Лолита снова выступит в Крыму
- Лолита исполнила в Крыму украинские песни
- Новая участница "ВИА Гры" впервые выступила вместе с группой
- Сергей Пенкин похвастался, что обошелся без Примадонны
- "Соловьиные зори" прозвучали во второй раз
- "Новая волна" выбирает рок и картошку с селедкой
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- Мощный смерч обрушился на украинцев: «поездка на море превратилась в фильм-катастрофу»09:15
- Гройсман заверил, что цена на газ для населения осенью подниматься не будет09:00
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением08:30
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине08:15
- На Херсонщине выращивают нестандартные арбузы08:01
- Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю07:45
- Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение РСЗО, САУ, гаубицы07:22
- «Режимный объект?»: Гиркин забил тревогу из-за ситуации в Донецке07:10
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю22:41
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами