Сергей Шнуров стал ведущим телешоу "Форт Боярд"

09.07.2019 10:00

Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд" на СТС. Сейчас съемки проходят во Франции, сообщает РБК.

В шоу встретятся десять команд. Среди участников — певица Анна Седокова, телеведущие Виктория Боня и Роза Сябитова, актрисы Екатерина Волкова и Анна Хилькевич, телеведущая Мария Ивакова, хореограф Егор Дружинин, актриса Эвелина Блёданс, телеведущие Сергей Светлаков и Михаил Шац и другие.