Скандальный "телемост" с Россией состоится без трансляции в Украине

11.07.2019 09:15

Владелец украинского телеканала NewsOne и член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак анонсировал проведение "телемоста" с Российской Федерацией на российском телевидении, сообщает РБК-Украина.

Козак во время встречи с премьером России Дмитрием Медведевым в Москве заявил, что "телемост" состоится на телеканале "Россия 1" в пятницу, 12 июля. Он добавил, что украинцы смогут увидеть эфир "телемоста" с помощью спутникового телевидения.