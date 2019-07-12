Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма10:00
- Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине 16:00
- Скандальный "телемост" с Россией состоится без трансляции в Украине09:15
- Максим Виторган уже нашел замену экс-супруге Ксении Собчак - такого никто не ожидал 21:06
- Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку19:16
- Опубликованы фото со съемок продолжения легендарного сериала «Беверли Хиллз»10:30
- "Реально разорвало": Винник признался, что с ним случилось в Праге08:48
- Сергей Шнуров стал ведущим телешоу "Форт Боярд"10:00
- На NewsOne неожиданно отменили скандальный телемост с Россией, пожаловавшись на давление15:48
- Украинцам рассказали, когда телевидение станет полностью платным12:01
Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма
12.07.2019 10:00
Американская телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма "История Лизы", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
По словам продюссера Валерия Калмыкова, фильм покажут с 1 мая 2020 года в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше, Румынии, Молдове, Хорватии, Словении, Сербии, Косово, Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Болгарии.
"История Лизы"– полнометражная игровая картина украинского производства "Трумен Продакшн". Автором сценария и режиссером фильма является Александр Жовна. Государственная финансовая поддержка фильма составляет более 3,5 млн грн. Общая стоимость производства картины– около 7,5 млн грн.
Теги: Украина, Европа, фильм, телеканал
Читайте также:
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- С 1 января в Украине начнут действовать евронормы на топливо
- Политолог: Россия в деле Тимошенко отделяет мух от котлет
- Завтра вступают в силу новые законы о растаможке автомобилей на еврономерах
- Украинские стронгмены победили европейцев
- Президент России: "Советов Януковичу я давать не собираюсь. И денег тоже"
- Боевики «ЛНР» в Кадиевке размещают БТРы и МТ-ЛБ возле жилых домов10:28
- Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков09:52
- Боевики «ЛНР» перемещают тяжелое вооружение РСЗО, гаубицы, САУ и танки09:31
- Члены НВФ обстреляли агропредприятие на Донбассе09:12
- На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель08:29
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены07:49
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-8307:30
- «Пипец, в Горловке все дрожит, как в тракторе. Работают из запрещенного калибра. Так сильно и страшно», - местные жители21:25
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Боевики «ЛНР» в Кадиевке размещают БТРы и МТ-ЛБ возле жилых домов10:28
- Появились яркие кадры морских учений войск США и Украины, снятые с воздуха. ВИДЕО10:09
- Телекомпания HBO купила права на показ украинского фильма10:00
- Обстановка на Донбассе накалена до предела: убит еще один воин ВСУ, у "Л/ДНР" минус 7 боевиков09:52
- Боевики «ЛНР» перемещают тяжелое вооружение РСЗО, гаубицы, САУ и танки09:31
- Члены НВФ обстреляли агропредприятие на Донбассе09:12
- В Украине ожидается массовое нашествие звезд из России: кому дали "добро" на выступления в украинских городах08:51
- На Донетчине члены НВФ обстреляли поселок: погиб мирный житель08:29
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции08:11
- На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: три оккупанта уничтожены07:49
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО
- Полномасштабное вторжение Путина в Украину в 2020 году: назван точный сценарий, ВСУ будут разгромлены
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией