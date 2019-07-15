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У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука
15.07.2019 10:30
В Бахмуте на Донбассе раздавали скандальные листовки с приглашением на концерт популярных украинских звезд Тины Кароль, Натальи Могилевской и Дяди Жоры, сообщает Телеканала новостей "24".
А скандальность ситуации заключалась в том, что на мероприятие людей приглашал кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Федор Христенко.
Пресс-служба Тины Кароль опровергла информацию о выступлении певицы в агитационном концерте в Бахмуте. "Ее имя на агитационных листовках появилось без согласия певицы", – заявил PR-менеджер Тины Кароль Павел Орлов.
Теги: Донбасс, Тина Кароль, агитация, Бахмут, Медведчук
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