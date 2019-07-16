Вышел первый тизер комедии "Скажене Весілля 2" (ВИДЕО)

16.07.2019 08:50

В сети появился первый из шести роликов комедии "Скажене Весілля 2", первая часть которой установила кассовый рекорд, сообщает телеканал 112 Украина.

Еще пять появятся в течение следующих двух недель на официальных страницах фильма в YouTube, Facebook, Instagram.

События нового фильма происходят через год после "Скаженого Весілля". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. Кроме того, Позитив вместе с Потапом выступят в качестве музыкальных продюсеров фильма. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, творцы пока держат в секрете.

Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии "Скажене Весілля 2" стал Влад Дикий.

Премьера картины в Украине состоится 25 декабря 2019 года.