Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма19:20
- Шэрон Стоун рассказала о перенесенном инсульте20:00
- Ольга Бузова вышла на сцену опять в трусах22:04
- "Игра престолов» лидирует по количеству номинаций на «Эмми-2019»13:02
- Вышел первый тизер комедии "Скажене Весілля 2" (ВИДЕО)08:50
- У Тины Кароль открестились от агитконцерта за партию Медведчука10:30
- «Она любила писать сказки со счастливым концом. А для себя написать не успела»: от рака умерла украинская писательница19:18
- «Подождем!»: Лолита рассказала о своих будущих отношениях17:20
- У легендарного Зидана произошла смертельная трагедия 17:00
- София Ротару рассказала, что думает о творчестве своей внучки12:20
Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма
29.07.2019 19:20
Режиссер Джон Фавро показал единственный реальный кадр ремейка популярного мультфильма "Король Лев", о котором он намекал ранее и просил зрителей самостоятельно найти его во время просмотра фильма. Снимок Фавро опубликовал в своем Twitter, сообщает телеканал 112 Украина.
"Всего в фильме 1490 кадров, созданных аниматорами и экспертами по компьютерной графике. Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - написал режиссер.
Теги: фильм, Король Лев, кадры
Читайте также:
- Disney готовит 3D-версию мультфильма "Король Лев"
- Disney представила новый трейлер «Короля Льва»
- «Секс в большом городе» получит продолжение
- Анджелине Джоли изуродовали ноги
- "Железный человек" посадил Скарлетт Йоханнсон и Гвинет Пэлтроу на диету
- Девушка Бонда Ольга Куриленко сыграет в фильме Алана Бадоева
- Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов18:10
- Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной17:52
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери17:12
- «Пуля прошла по касательной»: волонтеры показали ужасные последствия обстрела позиций ВСУ16:53
- В электронную очередь за паспортами РФ и «ДНР» стали 52 000 жителей ОРДО16:09
- "Рука раздроблена, пуля прошла по касательной", - снайпер боевиков подстрелил бойца ВСУ возле Желобка15:54
- Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины15:51
- Не дошел! В Мариуполе мужчина уснул по дороге домой. ВИДЕО14:47
- Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент14:29
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие13:16
- «Я вам могу открыть тайну». Меркель показали сериал «Слуга народа»19:58
- Боец Нацгвардии выстрелил себе в голову в здании суда в Одессе19:42
- Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма19:20
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление18:57
- Украинского туриста убили во время восхождения на известную вершину18:40
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Боевики «ДНР» чтобы скрыть факты, не хотят показывать наблюдателям СММ ОБСЕ места обстрелов18:10
- Главари ОРЛО надеются на конфедерацию с Украиной17:52
- "Судный день" для евробляхеров: кого напугал закон про евробляхи и что будет после 24 августа 17:29
- Боевики «ДНР» понесли серьезные потери17:12
- Волонтер Касьянов считает, что Порошенко "наживался на крови"18:25
- Перерасчет пенсий. Кто будет получать больше?16:12
- Вперше в історії у складі ВРади буде 76% нових облич16:06
- Названы риски секса для пожилых пар13:50
- Вскрылись подробности разграбления страны: у Зеленского сделали важное заявление13:34
- Приметы на 29 июля: что нельзя делать или Почему с этого дня замолкают птицы11:27
- Так карты легли: астрологи назвали вечных невест по знаку Зодиака10:47
- Амнистия раздора: Эксперты оценили проблемы одного из пунктов «Минска-2»10:28
- 10 типов мужчин, которые разрушат вашу жизнь, если выйти за них замуж21:20
- Будет ракетная война: в НАТО сделали громкое заявление о военном договоре19:55
- Заплатите в десять раз больше: Рада нанесла сокрушительный удар по водителям
- Самые сложные в общении знаки Зодиака: вот вам невыносимая пятерка
- Тимошенко призналась, с кем объединится в коалицию: сделано неожиданное заявление, "... и больше ни с кем"
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- В ОРДЛО готовится ужасный удар по людям, от него "вспыхнет" весь Донбасс Окккупанты пока скрывают правду
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие