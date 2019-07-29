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Архив - Культура

Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма

29.07.2019 19:20
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Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр фильма

Режиссер Джон Фавро показал единственный реальный кадр ремейка популярного мультфильма "Король Лев", о котором он намекал ранее и просил зрителей самостоятельно найти его во время просмотра фильма. Снимок Фавро опубликовал в своем Twitter, сообщает телеканал 112 Украина.
"Всего в фильме 1490 кадров, созданных аниматорами и экспертами по компьютерной графике. Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - написал режиссер.



Теги: фильм, Король Лев, кадры
 
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