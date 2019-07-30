На Львовщине установили вареничный рекорд

30.07.2019 12:00

На Львовщине во время благотворительного Западноукраинского фестиваля «Куховарня RadoFest» был установлен национальный рекорд по количеству начинок для вареников, сообщает "Все-здесь".

Эксперты реестра рекордов Украины и члены комиссии зафиксировали на фестивале вареники, сделанные с 50 разными начинками. Все приготовленные блюда гости мероприятия могли попробовать и лично убедиться в изобилии предоставленных кулинарных шедевров.

Особенно присутствующим запомнился мастер-класс «Вареники со всего мира», во время которого гости фестиваля учились у звёздных поваров всем тонкостям приготовления этого национального блюда.