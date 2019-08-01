Харрисон Форд в пятый раз станет Индианой Джонсом

01.08.2019 10:30

Стала известна дата старта съемок, а также ориентировочная дата премьеры пятого фильма франшизы Индиана Джонс, сообщает Новое время.

Съемки продолжения приключенческой ленты, главную роль в которой традиционно исполнит Харрисон Форд, начнутся в апреле 2020 года в Лондоне, в то время как премьера фильма должна состояться летом 2021 года, пишет Maxim.

Режиссером пятой части картины Индиана Джонс выступит Стивен Спилберг.

Старт съемок был запланирован на апрель 2019 года, однако из-за проблем со сценарием работы на съемочной площадке были перенесены.

Пятая часть истории об Индиане Джонсе станет первым фильмом франшизы без сценарного участия Джорджа Лукаса, который выступит исполнительным продюсером проекта.