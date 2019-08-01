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Харрисон Форд в пятый раз станет Индианой Джонсом
01.08.2019 10:30
Стала известна дата старта съемок, а также ориентировочная дата премьеры пятого фильма франшизы Индиана Джонс, сообщает Новое время.
Съемки продолжения приключенческой ленты, главную роль в которой традиционно исполнит Харрисон Форд, начнутся в апреле 2020 года в Лондоне, в то время как премьера фильма должна состояться летом 2021 года, пишет Maxim.
Режиссером пятой части картины Индиана Джонс выступит Стивен Спилберг.
Старт съемок был запланирован на апрель 2019 года, однако из-за проблем со сценарием работы на съемочной площадке были перенесены.
Пятая часть истории об Индиане Джонсе станет первым фильмом франшизы без сценарного участия Джорджа Лукаса, который выступит исполнительным продюсером проекта.
Теги: Харрисон Форд, продолжение, Индиана Джонс
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