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Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила очередной видеоклип (ВИДЕО)
02.08.2019 10:00
Украинская хип-хоп исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню из дебютного альбома "Пушка" под названием "Велика й смiшна", который стал восьмым видео исполнительницы, сообщает ICTV.
В клипе исполнительница кружится на фоне различных локаций из повседневной жизни, среди которых родное село, школа, танцевальная студия и другие.
Режиссером клипа выступил DELTA ARTHUR, который уже работал с Alyona Alyona
Для съемок видео использовали технологию захвата движений, которая популярна в кино.
Теги: Украина, YouTube, рэп, клип
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