Телекритики США признали "Чернобыль" лучшим мини-сериалом года

06.08.2019 10:00

Сериал Чернобыль производства НВО стал победителем в номинации Лучший мини-сериал 35-й премии Ассоциации телекритиков США, сообщает Новое время.

Вручение наград победителям, которых определяли более 200 телевизионных критиков и журналистов из США и Канады, проходило в Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз.

Полный список победителей 35-й премии Ассоциации телекритиков США: