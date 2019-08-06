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Архив - Культура

Телекритики США признали "Чернобыль" лучшим мини-сериалом года

06.08.2019 10:00
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Телекритики США признали "Чернобыль" лучшим мини-сериалом года

Сериал Чернобыль производства НВО стал победителем в номинации Лучший мини-сериал 35-й премии Ассоциации телекритиков США, сообщает Новое время.
Вручение наград победителям, которых определяли более 200 телевизионных критиков и журналистов из США и Канады, проходило в Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз.
Полный список победителей 35-й премии Ассоциации телекритиков США:

  • Лучшая актерская работа в драме — Мишель Уильямс (Фосси/Вердон)
  • Лучшая актерская работа в комедии — Фиби Уоллер-Бридж (Дрянь)
  • Лучшая новостная или информационная программа — Покидая Неверленд
  • Лучшее реалити-шоу — Queer Eye
  • Лучшая детская программа — Артур
  • Лучшая программа скетчей или шоу в жанре варьете — События прошедшей недели с Джоном Оливером
  • Лучшая новая программа — Жизнь матрешки
  • Лучший телефильм или мини-сериал — Чернобыль
  • Лучшая драма — Лучше звоните Солу
  • Лучшая комедия — Дрянь
  • Программа года — Дрянь
  • Премия за достижения в карьере — Дэвид Милч, сценарист и телепродюсер.


Теги: США, Чернобыль, премия, сериал
 
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