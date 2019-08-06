В историческом музее Днепра приняли на роботу кота

06.08.2019 14:30

Исторический музей имени Яворницкого, который находится в Днепре, принял к себе на роботу кота по имени Семен Парфентьевич, сообщает NewsOne.

Кот Сеня будет работать в историческом музее охранником. А в его обязанности будет входить охранять фонды от крыс и мышей.

Для того, чтобы доверить данную должность животному, ему пришлось получить паспорт и все прививки. А сами сотрудники учреждения пообещали ласкать, любить, уважать и называть кота только Семен Парфентьевич.