В "Квартале 95" определились с актером на роль Зеленского

08.08.2019 16:30

Актер и юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал кандидата, который вероятно заменит Владимира Зеленского, сообщает Gazeta.ua.

К творческой команде "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

"Нашли кандидата, и вы его прекрасно знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец ", - поделился Кошевой.