В нацотборе на "Оскар" примет участие лишь один фильм

13.08.2019 11:00

Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, сообщает телеканал 112 Украина.

Как сообщает Госкино в Facebook, в этом году в национальном отборе будет принимать участие один фильм - "Домой" Наримана Алиева.

Кинолента рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова.

Потеряв старшего сына вследствие военных действий на востоке Украины, Мустафа решает похоронить его на родине в Крыму. Вместе с младшим сыном они отправляются в путешествие, которое оставит глубокий след на их отношениях.

Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Заседание комитета и пресс-конференция состоятся 23 августа.