«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО

14.08.2019 10:15

На выступлении в Одессе Квартал 95 впервые пошутил над президентом Владимиром Зеленским. Фрагменты выступления зрители опубликовали в соцсетях, передает Лига.

Была исполнена песня, посвященная отношениям Зеленского с главой Офиса президента Андреем Богданом, а также сценка, пародирующая рабочий момент из жизни президента.