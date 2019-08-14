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«Квартал 95» впервые пошутил над Зеленским. Да ещё как! ВИДЕО
14.08.2019 10:15
На выступлении в Одессе Квартал 95 впервые пошутил над президентом Владимиром Зеленским. Фрагменты выступления зрители опубликовали в соцсетях, передает Лига.
Была исполнена песня, посвященная отношениям Зеленского с главой Офиса президента Андреем Богданом, а также сценка, пародирующая рабочий момент из жизни президента.
Теги: Донбасс, президент, шутка, Квартал 95, Зеленский
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