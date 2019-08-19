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Украина выбрала участника "Детского Евровидения-2019" (ВИДЕО)
19.08.2019 13:55
Представители организационного комитета Национального отбора на "Детское Евровидение-2019" определили победителя, который будет представлять Украину на 17-м конкурсе в Польше. Им стала 13-летняя София Иванько. В финале она обошла девять соперников, сообщает Телеканал новостей "24".
Детское Евровидение состоится 24 ноября в "Arena Gliwice" – одном из крупнейших современных развлекательных центров Польши. София Иванько выступит с песней "Когда кажется".
София Иванько много выступает на музыкальных фестивалях и концертах. Девушка участвовала в пятом сезоне вокального проекта "Голос. Дети", однако до финала не дошла.
Теги: Украина, Евровидение, дети, отбор
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