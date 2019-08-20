Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)

20.08.2019 10:00

Украинская телеведущая Оля Фреймут будет вести новое телешоу с журналистом Романом Кадеминым на скандальном пророссийском телеканале "Интер", сообщает Gazeta.ua.

Видео-анонс ток-шоу об отношениях мужчины и женщины появился на официальном YouTube-канале "Интер".

По словам пресс-службы, в передаче планируют показывать селебритис и раскрывать их секреты.