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Архив - Культура

Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)

20.08.2019 10:00
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Ольга Фреймут стала ведущей пророссийского телеканала (ВИДЕО)

Украинская телеведущая Оля Фреймут будет вести новое телешоу с журналистом Романом Кадеминым на скандальном пророссийском телеканале "Интер", сообщает Gazeta.ua.
Видео-анонс ток-шоу об отношениях мужчины и женщины появился на официальном YouTube-канале "Интер".
По словам пресс-службы, в передаче планируют показывать селебритис и раскрывать их секреты.



Теги: телеканал "Интер", Ольга Фреймут, ведущая
 
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