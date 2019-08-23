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"Квартал 95" попрощался с "Юзиком"

23.08.2019 11:30
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"Квартал 95" попрощался с "Юзиком"

В Одессе на съемках новых выпусков проекта "Вечерний Квартал" актеры попрощались со своим уже бывшим коллегой Юрием Корявченковым, который был избран народным депутатом, сообщает Апостроф.
Так, юмористы исполнили песню в честь "Юзика" на мотив хита группы Queen "Богемская рапсодия":
"Юзя, помашем вслед,
До свидания, мой друг.
Ты отныне депутат.
Юзя, без тебя "Квартал"
На 200 килограммов легче стал ... " - спели они.
Следует отметить, что во время исполнения песни сидевший в зале "Юзик" поднялся на сцену.



Теги: Одесса, прощание, Квартал 95, народный депутат
 
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