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В США покажут триллер о Голодоморе в Украине (ВИДЕО)
Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат в Северной Америке польско-британско-украинской исторической драмы Агнешки Холланд "Цена правды" (оригинальное название "Мистер Джонс"), сообщает телеканал 112 Украина.
Питер Голдуин, который вел переговоры о приобретении прав, отметил: "Цена правды" – мастерский исторический триллер, который переносит меня во время и место, которое редко можно увидеть на экране. Фильм рассказывает о прошлом, которое до боли напоминает о настоящем".
В основу картины легла реальная история британского журналиста Гарета Джонса. В 1933 году он побывал в СССР, где расследовал преступления сталинского режима, в частности украинский Голодомор. Однако западные политики решили не брать во внимание неудобную для них правду, а авторитетные издания не публиковали его репортажи. Статьи, которые Гарет Джонс написал во время своего путешествия по Украине в те годы, со временем вдохновили Джорджа Оруэлла на создание романа "Скотный двор".
"Цена правды" дебютировала на Берлинском кинофестивале этой зимой, а сейчас входит в длинный список номинантов на премию Европейской киноакадемии. В украинский прокат драма выходит 28 ноября.
Теги: Украина, США, Голодомор, фильм, прокат
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