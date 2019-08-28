Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых певиц

28.08.2019 11:15

Forbes опубликовал список из десяти самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году, сообщает LB.ua.

Первое место в этом списке заняла 29-летняя исполнительница Taylor Swift, чей годовой доход более чем вдвое превысил заработки певицы Beyoncе, которая заняла вторую позицию.

Отмечается, что Тейлор Свифт заработала в 2019 году $185 млн. Большую часть заработка ей принес концертный тур Reputation Stadium и выход нового альбома Lover.

У оказавшейся на втором месте Бейонсе заработок достиг $81 млн благодаря альбому Homecoming и совместному с ее мужем рэпером Jay-Z концертному туру.

На третьем месте Rihanna с заработком в $62 млн. Она получила наибольший доход от своей фирмы Fenty Beauty.

На четвертом месте оказалась Katy Perry с доходом в $57.5 млн;

на пятом - P!nk ($57 млн.);

шестая позиция - Ariana Grande ($48 млн.);

седьмая - Jennifer Lopez ($43 млн.);

восьмая - Lady Gaga ($39.5 млн.);

девятая - Celine Dion ($37.5 млн.);

десятая – Shakira ($35 млн.).