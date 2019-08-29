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В Одессе пройдет выставка картин БГ
29.08.2019 09:30
В Одессе состоится выставка картин Бориса Гребенщикова, лидера культовой группы "Аквариум" и российского рок-музыканта, сообщает Взгляд из Одессы.
Открытие запланировано на 31 августа. Для этого предоставлено помещение в Одесском музее западного и восточного искусства.
Экспозиция называется "Кто здесь?". В ходе проведения мероприятия зрители смогут увидеть живопись, созданную Борисом Гребенщиковым, над которой он трудился десятилетиями.
Теги: Одесса, выставка, Борис Гребенщиков
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