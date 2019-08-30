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Нидерланды определились с местом проведения Евровидения

30.08.2019 14:30
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Нидерланды определились с местом проведения Евровидения

Евровидение-2020 будет принимать нидерландский город Роттердам, который выбрали по результатам тендера, сообщает ICTV.
На проведение Евровидения-2020 претендовали четыре города – Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт. Позже столица Нидерландов Амстердам отказалась проводить музыкальный конкурс Евровидение 2020.
Среди критериев для выбора города были учтены: место, вместимость, технические средства, жилье, инфраструктура и доступность.
Полуфиналы и финал музыкального конкурса пройдут 12, 14 и 16 мая 2020 года.



Теги: Евровидение, Нидерланды, Роттердам, тендер
 
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