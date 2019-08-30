В Одессе появится памятник Кисе Воробьянинову

30.08.2019 09:00

В честь своего 225-летия в этом году Одесса получит в дар бронзовый 3D барельеф «12 стульев», сообщает ИА "Одесса-медиа".

На барельефе запечатлен образ Ипполита Матвеевича Воробьянинова - Кисы, созданный актером Сергеем Филипповым в фильме «12 стульев» в 1971 году.

Такой подарок подготовлен по инициативе депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова.

Торжественное открытие 3D барельефа состоится 2 сентября, в 15:00 в Одессе в Летнем театре Горсада.