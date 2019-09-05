Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)10:30
- Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в центре Винницы (ВИДЕО)15:30
- Телешоу «Рассмеши комика» меняет формат11:30
- В Италии установили памятник Железному Человеку09:00
- Запуск русскоязычного канала в Украине: что говорят в Кабмине?18:48
- Зеленский заговорил о возвращении на сцену10:40
- Нидерланды определились с местом проведения Евровидения14:30
- В Одессе появится памятник Кисе Воробьянинову09:00
- В Одессе пройдет выставка картин БГ09:30
- Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых певиц11:15
Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)
05.09.2019 10:30
Известные на всю страну артисты смарт-Кабаре «Весёлый песецЪ» сняли видео, посвященное новому составу Верховной Рады, передает «НМ».
Клип носит название «Я Юзика узнаю по мандату» (на мелодию известной песни «А я милого узнаю по походке»).
Слова написали бессменные авторы коллектива Григорий Гельфер и Евгений Гендин. Актёры: Евгений Чепурняк, Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко.
Теги: КВН, пародия, Верховная Рада, видеоклип
Читайте также:
- Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот
- Экономический прогноз на 2010 год: Европу ожидает новый финансовый кризис!
- Переворот в ДНР: "рупор" Захарченко уверяет, что дело не в политике
- Путин и Эрдоган: встреча не за горами?
- В Кремле назревает дворцовый переворот
- Свержение Плотницкого покажется Захарченко детским утренником: опальный Ходаковский грозится устроить “госпереворот” в “ДНР”
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Пушилин временно "освободил" "ДНР": главарь боевиков дал срочное распоряжение20:58
- «Выглядит «освобожденным»: в сети показали руины «METRO»19:31
- Пушилин переживает за свою шкуру - в "ДНР" неожиданно прибыл спецназ из России18:02
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО17:19
- Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)10:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- «Намыл, добыл – в тюрьму!»: Зеленский внес в Раду проект закона о незаконной добыче янтаря09:49
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Начисление больничных: как на выплаты влияют стаж, зарплата и количество дней09:17
- Стала известна зарплата Коноплянки в "Шахтере"09:00
- В Украине увеличились выплаты декретных пособий08:48
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Два бокала этого напитка в день увеличат риск преждевременной смерти17:01
- Неочевидные признаки женщин, в которых не влюбляются13:56
- Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков Зодиака13:32
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака09:28
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака
- Зеленский подписал приговор Порошенко, у экс-президента паника: «Это вам не Янукович»