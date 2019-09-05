Днепровские КВНщики потроллили новую Раду (ВИДЕО)

05.09.2019 10:30

Известные на всю страну артисты смарт-Кабаре «Весёлый песецЪ» сняли видео, посвященное новому составу Верховной Рады, передает «НМ».

Клип носит название «Я Юзика узнаю по мандату» (на мелодию известной песни «А я милого узнаю по походке»).

Слова написали бессменные авторы коллектива Григорий Гельфер и Евгений Гендин. Актёры: Евгений Чепурняк, Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко.