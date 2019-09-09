Рэпер Серега решил получить украинское гражданство

09.09.2019 13:00

Белорусский рэпер Серега, также известный под псевдонимом Полиграф ШарикOFF, в воскресенье, 8 сентября, покинул проект Танцы со звездами после третьего выпуска. Пара Сергея Пархоменко и Аделины Дели набрала наименьшую сумму голосов судей и зрителей, сообщает РБК-Украина.

В дневнике выпуска Сергей Пархоменко рассказал, что хотел бы получить украинское гражданство. "Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня - это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина - это моя земля, мне здесь хорошо", - сказал Серега.

Сергей Пархоменко также добавил, что именно в Украине встретил женщину, которая подарила ему двоих сыновей - Марка и Платона.