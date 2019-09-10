Скандальный клип Тимати собрал 1 млн дизлайков и пропал с YouTube

10.09.2019 11:00

Российский рэпер Тимати удалил клип на песню Москва, который поставил рекорд по количеству дизлайков, сообщает ICTV.

Рэперы Тимати и Гуф выпустили клип на песню Москва, который за два дня получил 1 млн дизлайков и стал самым ненавистным клипом русского YouTube.

После этого видео удалили с YouTube-канала.

К слову, ролик появился на фоне митингов и выборов в Мосгордуму. В песне есть слова "не хожу на митинги и не втираю дичь" и "хлопну бургер за здоровье Собянина".

Рэперов обвинили в том, что песня с фразами против митингов и видео сделаны по заказу властей.