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Скандальный клип Тимати собрал 1 млн дизлайков и пропал с YouTube
10.09.2019 11:00
Российский рэпер Тимати удалил клип на песню Москва, который поставил рекорд по количеству дизлайков, сообщает ICTV.
Рэперы Тимати и Гуф выпустили клип на песню Москва, который за два дня получил 1 млн дизлайков и стал самым ненавистным клипом русского YouTube.
После этого видео удалили с YouTube-канала.
К слову, ролик появился на фоне митингов и выборов в Мосгордуму. В песне есть слова "не хожу на митинги и не втираю дичь" и "хлопну бургер за здоровье Собянина".
Рэперов обвинили в том, что песня с фразами против митингов и видео сделаны по заказу властей.
Теги: YouTube, рекорд, клип, Тимати
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