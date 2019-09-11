Александру Розенбауму удалили опухоль

11.09.2019 11:00

Поэта и певца Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена, у артиста была диагностирована онкология, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«У А.Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», - рассказал собеседник агентства.

А.Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер. Заслуженный артист Российской Федерации.