Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Александру Розенбауму удалили опухоль

11.09.2019 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александру Розенбауму удалили опухоль

Поэта и певца Александра Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.Герцена, у артиста была диагностирована онкология, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«У А.Розенбаума был диагностирован рак. Операцию по удалению опухоли он перенес успешно», - рассказал собеседник агентства.
А.Розенбаум - советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер. Заслуженный артист Российской Федерации.



Теги: опухоль, операция, Александр Розенбаум
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх