Все рубрики раздела
- В Киеве выбрали Мисс Украина-201909:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Поступок Вайкуле в Юрмале удивил латышей: разразился скандал, певице угрожают 08:15
- Александру Розенбауму удалили опухоль11:00
- Скандальный клип Тимати собрал 1 млн дизлайков и пропал с YouTube11:00
- Андрей Данилко сделал громкое заявление: «уже начал работу, будет что-то новенькое»18:48
- Рэпер Серега решил получить украинское гражданство13:00
- Скончался исполнитель песни «Снег кружится» 12:51
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве11:00
- Легендарного советского актера парализовало: состояние крайне тяжелое21:00
В Киеве выбрали Мисс Украина-2019
В Киеве во Дворце Украина 12 сентября состоялся финал известного конкурса красоты Мисс Украина-2019, на котором победительницей была выбрана 24-летняя Маргарита Паша, сообщает Главред.
В финале принимали участие 24 конкурсантки из различных регионов Украины.
В 2019 году состав жюри несколько изменился, следовательно, судейское кресло заняла телеведущая Маша Ефросинина, дизайнер одежды Андре Тан, победительница "Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, ведущий Владимир Остапчук, ресторатор Николай Тищенко, дизайнер Юлия Айсина, комик Юрий Ткач, фехтовальщица Ольга Харлан, ведущий Богдан Юсипчук и продюсер Ирина Горовая.
В результате дискуссий и баталий победу одержала конкурсантка под номером 15, которая примерила драгоценную корону победительницы и представит Украину на втором этапе конкурса красоты в Китае.
Рост самой красивой девушки в Украине составляет 174 см. Маргарита Паша в 2018 году получила степень магистра по специальности менеджмент, но продолжила учиться и сейчас является студенткой Киевского института международных отношений.
Теги: Киев, Мисс Украина, победитель
- Новая "Мисс Украина" забыла Гройсмана и шокировала высказыванием по Донбассу (ФОТО, ВИДЕО)
- "Мисс Украину" выбирали Жан-Клод Ван Дамм и Пэрис Хилтон (ФОТО)
- Активистка FEMEN послала Пэрис Хилтон в бордель
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Стать «Мисс Украиной»!
- Яценюка, Турчинова и Тягнибока обвиняют в государственном перевороте
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое»09:11
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- «Вам звонили»: мобильный оператор в ОРДО запустил новую услугу21:03
- Масштабные очереди на КПП с "ДНР", людям становится плохо: что происходит20:23
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом09:15
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: Больше машин на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое»09:11
- В Киеве выбрали Мисс Украина-201909:00
- 13 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать08:49
- Угробленный Суходольск показан после шести лет оккупации: на большее боевики "ЛНР" не способны. ВИДЕО08:31
- В н.п. Лозовский-1 при взрыве гранаты один человек погиб и один ранен08:10
- Гороскоп на 13 сентября: все знаки зодиака07:52
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам07:30
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным, "нормандском формате" и "Минске"21:46
- Эти антибиотики могут спровоцировать сердечные болезни22:38
- Вот на какой руке правильно измерять артериальное давление20:46
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры
- Зеленский "заморозил" громкое решение Порошенко по России: никто не понимает, что происходит
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток»
- В Донецк возвращается 2014-й: по городу носятся скорые и пожарные, прямые попадания по домам
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО