Приходько наигралась в политику

17.09.2019 09:00

Певица Анастасия Приходько заявила об окончании сотрудничества с партией Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в своем Instagram, подведя итоги года совместной работы, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену», — написала Приходько.