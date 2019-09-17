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Архив - Культура

Приходько наигралась в политику

17.09.2019 09:00
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Приходько наигралась в политику

Певица Анастасия Приходько заявила об окончании сотрудничества с партией Юлии Тимошенко. Об этом она сообщила в своем Instagram, подведя итоги года совместной работы, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией "Батьківщина" подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигался дальше! Да! Я возвращаюсь на сцену», — написала Приходько.



Теги: Анастасия Приходько
 
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